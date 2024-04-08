Новосибирцы смогут увидеть солнечное затмение 8 апреля

8 апреля в Новосибирске можно увидеть солнечное затмение.

Первое в 2024 году солнечное затмение пройдет уже сегодня, 8 апреля. По московскому времени оно начнется в 19:39 и продлится до 22:55. Максимальная фаза затмения будет зафиксирована в 21:17.

Астрологи утверждают, что уникальное и мощное астрономическое явление в этом году пройдет в зодиакальном знаке Овен и принесет перемены в жизни людей. Оно также свидетельствует о завершении ретроградного Меркурия, что позволит более свободно и спокойно двигаться вперед во всех сферах жизни.

Также, по словам астрологов, второе солнечное затмение пройдет осенью этого же года – в октябре.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске рабочая неделя начнется с потепления до +8 градусов.