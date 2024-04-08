Опубликовано скандальное видео с кандидатом в мэры Новосибирска Игорем Украинцевым на митинге

Вчера, 7 апреля, около озера Жемчужное в Новосибирске прошёл митинг – поводом для общественной встречи стало сохранение водоёма. Однако собрание закончилось заявлением в полицию.

В воскресенье, 7 апреля, состоялся митинг около озера Жемчужное, организованный депутатом и кандидатом в мэры Игорем Украинцевым. После мероприятия у него хотели взять комментарий журналисты оппозиционного СМИ. При попытке приблизиться к кандидату в мэры оператор получил отпор с повреждением съёмочного оборудования.

«В социальных сетях появилась информация, что пройдёт митинг в защиту озера Жемчужное, которое организовано депутатами «Лиги эффективности». Мы приехали туда с коллегой, митинг начался с задержкой, где-то в 12:15. На сцене выступали депутаты Украинцев и Шалимова с импровизированной сцены. Говорили об истории этого озера и о трубе, которая выведена со стройплощадки,

– рассказал Сиб.фм журналист Дмитрий Полушин. – Мы дождались конца митинга, когда выключат музыку в колонках. После этого мы приблизились к депутатам с просьбой ответить на наши вопросы. Помощник Украинцева заявил, что сегодня комментариев не будет. Мы их пытались сопровождать и адресовать вопросы депутату. Я шёл в метрах четырёх, ко мне подошёл человек, которого я ранее видел в качестве охранника. Когда я стал поворачивать камеру в его сторону, он кулаком ударил по ней. Вёл себя агрессивно, схватил штатив с камерой и попытался вырвать его из рук».

На кадрах видно, как журналист действительно пытается взять комментарий, но ему и помощник и депутат отвечают: «Комментариев не будет».

«Пока вы не станете опять независимым СМИ комментариев не будет», — говорит на видео Игорь Украинцев.

Второй человек из охраны «Лиги эффективности» также подошёл к Дмитрию и ударил его в грудь, утверждает журналист. На месте проведения митинга были полицейские, которые схватили нападавшего и увели. Сам Дмитрий Полушин отправился в отдел полиции «Заельцовский» писать заявление по поводу инцидента.

«Мы написали заявление по привлечению к ответственности нападавшего по статье 144 УК РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». Нас толкали, чуть ли не за руки хватали и не давали снимать,

- продолжает собеседник. – К счастью, они не сломали камеру, однако штатив придётся ремонтировать».

Корреспондент Сиб.фм сделал звонок депутату горсовета, кандидату в мэры Новосибирска Игорю Украинцеву, чтобы услышать его мнение о произошедшем конфликте. Он сообщил, что «информация не соответствует действительности».

«Псевдожурналисты всё мероприятие вели себя довольно агрессивно. Тыкали камерой и нам, выступающим на митинге, и ведущим, и местным жителям. Я так понимаю, у кого-то из тех людей, которым тыкали камерой в лицо, нервы не выдержали,- прокомментировал ситуацию Сиб.фм Игорь Украинцев.- Это произошло уже после окончания мероприятия, когда журналисты куда-то шли, у кого-то пытались что-то спросить... Если честно, не видел этого эпизода. Это происходило вне моего поля зрения. Мне потом по факту сказали, что произошёл какой-то эпизод".

Как заявил кандидат в мэры Новосибирска, он знает, что в инциденте принимали участие местные жители, но имён Игорь Украинцев назвать не смог.

«Это не мои помощники и не мои коллеги. Это соседи, так скажем... Эти журналисты всё мероприятие вели себя демонстративно агрессивно. Больше ничего добавить не могу. Может сами журналисты напали. Правоохранительные органы разберутся",

- заключил Украинцев.

Напомним, 4 апреля прошёл отбор кандидатов на пост мэра Новосибирска. Игорь Украинцев набрал 2,89 балла, став вторым претендентом на кресло главы города после заместителя губернатора Новосибирской области Максима Кудрявцева.

Ранее озеро Жемчужное неоднократно становилось объектом внимания общественности. Сообщалось, что вода там летом 2023 года неожиданно стала мутной. Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался этим инцидентом и поручил возбудить уголовное дело против застройщика. В строительной компании уверяют, что вода в озере стала мутной из-за проливных дождей.