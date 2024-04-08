Опубликованы даты праздничных дней на апрель и май в Новосибирске

В Новосибирске появился график отдыха на апрель и майские праздники на текущий год.

Жители региона получат возможность насладиться выходными дважды.

По утвержденному расписанию, в честь Международного Дня Труда отдых запланирован с 28 апреля по 1 мая, предварительно пройдя шестидневную рабочую неделю с 22 по 27 апреля.

После этого 5 мая православные будут праздновать Пасху. Затем последует праздничная неделя в честь Дня Победы, с выходными с 9 по 12 мая.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске стартовал конкурс детских рисунков.