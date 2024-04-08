Под Новосибирском мужчина «заминировал» автобус, чтобы жена опоздала на работу

В Бердске суд вынес приговор 43-летнему местному жителю за заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры.

Мужчина, поссорившись с бывшей женой, 30 мая 2023 года в 07:30 часов, позвонил по номеру 112 и сообщил о заминировании автобуса №1 в Бердске. Это сообщение параллизовало микрорайон «Белокаменный», работы ПАТП и спецслужб города на три часа.

Директор ПАТП Елена Бороздина немедленно высадила всех пассажиров из автобусов №1 и отогнала их на безопасное расстояние до проверки взрывотехниками и кинологической собакой. Установлено, что "телефонный террорист" звонил со своего домашнего телефона.

В ходе следствия он признал вину. Он объяснил свой поступок разногласиями с бывшей женой и желанием доставить ей неприятности. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года за хулиганские действия.

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