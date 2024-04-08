Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции на различных направлениях.

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск нанесено огневое поражение формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Синьковка и Загоруйковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 30-ти военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 370-ти военнослужащих, танк и 13 автомобилей.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» также нанесли поражение противнику и улучшили положение по переднему краю. Потери противника в этом направлении составили до 135-ти военнослужащих, танк, шесть автомобилей и гаубица производства США. На Херсонском направлении также нанесено огневое поражение противнику, с потерями в составе ВСУ свыше 25-ти военнослужащих и три автомобиля.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации также уничтожены склады и военная техника противника на различных направлениях. Средствами противовоздушной обороны сбиты 293 украинских беспилотных летательных аппарата и четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Ранее Сиб.фм сообщал, что президент РФ подписал закон о запрете увольнять жен погибших бойцов СВО в течение года.