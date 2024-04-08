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общество

В Новосибирске 13 тыс человек не платят налог с доходов за сдачу жилья в аренду

Фото: Сиб.фм

13 тысяч новосибирцев сдают квартиры в аренду «вчерную».

Как сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на Управление федеральной налоговой службы Новосибирской области, более 13 тысяч человек не платят налог с доходов, которые получают от сдачи жилых помещений в аренду.

Таким образом, каждый год в бюджет не поступает около 125 миллионов рублей.

Напомним, что дело о неуплате налогов почти на 200 млн рублей закрыли в Новосибирске.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, что инвалиду выдали жилье после вмешательства прокуратуры в Новосибирске.

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Валерия Митрохина
Журналист

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