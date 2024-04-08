В Новосибирске из-за врачебных ошибок мужчина лишился ноги

В Новосибирске медики не распознали тромбоз у пациента, пошла гангрена, ногу пришлось ампутировать.

Как 8 апреля сообщает Telegram-канал Baza, еще в январе 2022 года правую голень Антона буквально обездвижила резкая боль — она распухла, появилось бордовое пятно, отекло и колено. Врачи скорой помощи диагностировали у мужчины растяжение коленного сустава и дорсопатию позвоночника. Они просто поставили обезболивающий укол и уехали.

Когда боль вернулась, скоропомощники посоветовали обратиться в травмпункт, где у пациента предположили тромбоз вен и отправили на УЗИ — диагноз не подтвердился, сибиряку выписали таблетки.

Еще несколько дней Антон терпел жуткую боль, затем обратился в платную клинику — на это время правая стопа уже потеряла чувствительность. Мужчину срочно прооперировали и удалили из ноги отмершие ткани. После еще двух операций ногу пришлось ампутировать, так сибиряк стал инвалидом третьей группы.

В страховой компании провели экспертизу и выявили, что пациент потерял ногу из-за отсроченной госпитализации в ГКБ № 𒀔 конечность можно было спасти. Судмедэкспертиза подтвердила врачебную ошибку. Антон отсудил у больницы 2,5 миллиона рублей.

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