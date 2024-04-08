В Новосибирске музей увеличит количество экскурсий на выставку «Рубенс и его время»

В выходные дни в Новосибирском художественном музее будут организованы дополнительные экскурсии по экспозиции "Рубенс. Художник и эпоха" из-за повышенного спроса.

Экскурсии станут доступны для посетителей в субботу и воскресенье, а именно 13, 14, 20 и 21 апреля. Обзорные экскурсии состоятся в 12:00, 13:00, 16:00 и в 18:00.

Эта выставка привлекла внимание тысяч жителей Новосибирска и гостей города, а также посетителей из других регионов России, включая Омск, Томск, Москву и Санкт-Петербург. Экспозиция включает в себя работы из разных эпох, в том числе полотно "Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой" и альбом гравюр "Жизнь Марии Медичи", созданные знаменитым фламандским художником Рубенсом.

Ранее Сиб.фм сообщал, что депутат Тыртышный пожаловался мэру Москвы Собянину на отсутствие Новосибирска на Поклонной горе.