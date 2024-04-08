В Новосибирске названы популярные специальности среди абитуриентов

В свете значительного перекоса выбора абитуриентов в пользу гуманитарных специальностей в течение последнего десятилетия, государство приняло решение увеличить количество бюджетных мест для технических и естественно-научных направлений.

Как рассказала начальник управления молодежной политики министерства образования Новосибирской области Светлана Малина на круглом столе Сиб.фм, количество бюджетных мест в области информационных технологий, машиностроения, авиастроения, технологий наземного транспорта, биологии и биотехнологий значительно возросло. Также отмечается снижение бюджетных мест по юриспруденции и экономике.

Начальник управления академической политики НГУ Марина Шашкова сообщила, что примерно половина бюджетных мест в университете относится к естественно-научным факультетам, а 22% представлены специальностями в области информационных технологий. Остальные места занимают медицинские, социально-гуманитарные и экономические профили.

Светлана Малина отметила, что переориентация приоритетов занимает больше времени, чем ожидалось, из-за сложностей работы с ожиданиями родителей. Однако, в свете высокого спроса на инженерных кадров со стороны предприятий, занимающихся производством сложной техники и имеющих оборонные заказы, акцент на подготовке технических специалистов становится все более значимым.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области выделено более 15 000 бюджетных мест для поступающих в вузы.