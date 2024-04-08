В Новосибирской области выделено более 15 000 бюджетных мест для поступающих в вузы

Это на 116 мест больше, чем в 2023 году.

Заместитель начальника управления молодёжной политики министерства образования Новосибирской области Светлана Малина рассказала Сиб.фм, что в этом году вузам выделено 15004 бюджетных мест, что на 116 мест больше, чем в 2023 году.

Представители учебных заведений также озвучили распределение мест в конкретных вузах. Например, по словам заместителя директора по образовательной деятельности Сибирского института управления – филиала РАНХиГС Татьяны Гомановой, количество бюджетных мест в этом вузе осталось неизменным и составляет 270 мест, равномерно распределённых по разным направлениям обучения.

«В этом году у нас бюджетные места на новые программы среднего профессионального образования. Но это по всем специальностям. Если в прошлом году были две программы, которые получили бюджетные места, то в этом году бюджетные места есть на всех трёх», — отметила Татьяна Гоманова.

НГУ в 2024 году получил 1376 бюджетных мест, которые распределены между десятью факультетами и институтами. В НГПУ на бюджет смогут поступить 2158 абитуриентов. Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин) ожидает около 1500 абитуриентов, включая 746 человек на бюджетные места.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске опубликованы правила поступления в вузы в 2024 году.