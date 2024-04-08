В Новосибирске опубликованы правила поступления в вузы в 2024 году

27 марта представители областного Министерства образования и крупнейших сибирских вузов на круглом столе Сиб.фм рассказали, о правилах поступления в вузы.

Елена Кавалер, руководитель приёмной комиссии Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ), подчеркнула важность разностороннего подхода к поступлению в вузы. Она напомнила о возможности подавать два заявления при поступлении: одно на бюджетные места, другое — на внебюджетные. Этот подход позволяет учесть конкурсную ситуацию и обеспечить более широкий выбор в случае неудачи с бюджетом.

Кавалер также отметила, что даже при хороших баллах ЕГЭ можно не пройти на бюджетное место из-за конкуренции. Однако по ее словам, даже если не удалось попасть на желаемую специальность по бюджету, есть возможность начать обучение на внебюджетной основе и в дальнейшем перевестись на бюджет, если освободятся места.

Важным советом Кавалер было также рассмотреть альтернативные специальности при выборе вуза. Если шансы на бюджет по специальности мечты невелики, но реальные на другую специальность, то стоит рассмотреть возможность начать обучение на бюджете по доступной специальности и затем дополнительно получить желаемую профессию через программу дополнительного образования. Это позволит сократить расходы по обучению на внебюджете и реализовать профессиональные амбиции.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске эксперты рассказали об условиях поступления в вузы в 2024 году.