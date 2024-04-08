В Новосибирске покажут фильм о женщине-космонавте Анне Кикиной

В ресурсном центре общественных объединений Новосибирска завтра, 9 апреля, пройдет кинопоказ фильма о космонавте Анне Кикиной.

Зрители смогут узнать о пути землячки в отряд космонавтов, подготовке к полету в космос, а также о связи Новосибирска с космическими исследованиями. Программа кинопоказа включает видеокадры Анны Кикиной, интервью с ее родными, фрагменты фильма о Константине Циолковском и документальный фильм о космонавте Максиме Сураеве. Зрителей также ждет викторина.

Партнерами проекта выступают музей документального кино «Сибирь на экране», районная общественная организация ветеранов и управление общественных связей мэрии города Новосибирска.

Начало мероприятия в 14:30 по адресу ул. Крылова, 61а.

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