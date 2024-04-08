В Новосибирске рассказали про льготы детям участников СВО при поступлении

Участники круглого стола, который прошел в редакции Сиб.фм, отметили, что одним из разумных вариантов для поступления в вузы является использование квотных мест – целевых, особых и отдельных.

Эти возможности доступны во всех учебных заведениях, а также предусмотрены различные меры поддержки для определенных категорий абитуриентов, включая детей участников СВО, самостоятельных участников СВО и другие категории, имеющие льготы.

В частности, в Омском медицинском университете большая часть бюджетных мест будет выделена под целевую квоту. На направлениях "Лечебное дело" и "Педиатрия" это составит до 76% от общего числа бюджетных мест. Кроме того, места за счет регионального бюджета полностью отведены под целевую квоту.

Министерство здравоохранения Омской области готово заключить договоры о целевом обучении даже с абитуриентами из других регионов, при условии, что они готовы после окончания обучения переехать и работать в омской сфере здравоохранения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске выпускники-педагоги получат единовременную выплату 15 000 рублей.