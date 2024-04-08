В Новосибирске выпускники-педагоги получат единовременную выплату 15 000 рублей

НГПУ проводит титаническую работу по организации целевого набора педагогов.

Как рассказала в интервью Сиб.фм руководитель приёмной комиссии НГПУ Елена Кавалер, министерство образования предоставляет стипендию в размере 5000 рублей ежемесячно для целевиков. Также положена единоразовая выплата в размере 15 тысяч рублей для тех, кто после обучения начинает работу в школе.

Светлана Малина отметила важность поддержки учителей, подчеркнув, что без них невозможно обеспечить будущее специалистов в различных областях.

«И меры поддержки мы ещё будем расширять. Потому что всё-таки учитель в школе первичен. Если не будет учителей в школе, то не будет ни инженеров, ни медиков -никого», — добавила Светлана Малина.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске названы популярные специальности среди абитуриентов.