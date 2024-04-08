В Новосибирске судебные приставы массово выдворяют мигрантов из России

Иностранцев массово отправляют на родину.

По данным пресс-службы ГУФССП России по Новосибирской области, с начала текущего года в Новосибирске судебные приставы выдворили за пределы России 520 иностранцев, а за эту неделю страну покинули 65 мигрантов.

Чаще всего покидают пределы РФ мигранты, которые вовремя не оформляют документы на пребывание в стране. Помимо этого они должны платить штрафы от 2 до 5 тысяч рублей за нарушение миграционного законодательства.

Напомним, что мигранты парализовали работу психиатрической больницы в Новосибирске.