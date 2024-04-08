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общество

В Новосибирске запустят маршрутные автобусы для дачников

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

С 20 апреля в Новосибирске начнут курсировать дачные автобусные маршруты. Об этом сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса.

В течение полугода дачникам будет предоставлена возможность регулярных поездок до садовых обществ по следующим направлениям:

1. Маршрут №51л: "Нижняя Ельцовка – садовое общество "Отдых-2'";

2. Маршрут №77л: "Улица Ветлужская – Сады".

Автобусы будут курсировать по указанным маршрутам каждый день до 20 октября, за исключением понедельников.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области жителям города предложили скинуться на кладбище.

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Игорь Кириченко
Журналист

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