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общество

В Новосибирской области жителям города предложили скинуться на кладбище

Фото с сайта freepik.com

В предложении чиновники обещают потратить собранные средства на благоустройство кладбища.

Администрация Татарска Новосибирской области обратилась к жителям с предложением скинуться на благоустройство кладбища. Обращение было опубликовано на официальном портале города.

По их заявлению, собранные средства будут направлены на установку металлических ограждений и мусорных площадок на кладбище. Сумма взноса составляет 151 000 рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в РФ для осужденных мигрантов введут пожизненный запрет на въезд в страну.

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Игорь Кириченко
Журналист

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