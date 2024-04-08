В Новосибирской области жителям города предложили скинуться на кладбище

В предложении чиновники обещают потратить собранные средства на благоустройство кладбища.

Администрация Татарска Новосибирской области обратилась к жителям с предложением скинуться на благоустройство кладбища. Обращение было опубликовано на официальном портале города.

По их заявлению, собранные средства будут направлены на установку металлических ограждений и мусорных площадок на кладбище. Сумма взноса составляет 151 000 рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в РФ для осужденных мигрантов введут пожизненный запрет на въезд в страну.