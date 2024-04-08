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общество

В РФ для осужденных мигрантов введут пожизненный запрет на въезд в страну

Фото: Сиб.фм

Такой законопроект подготовлен к внесению в Госдуму.

Для осужденных мигрантов готовится законопроект о введении пожизненного запрета на въезд в Россию.

Этот законопроект предусматривает запрет для лиц, совершивших преступления различной тяжести, включая небольшие, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие правонарушения.

Депутат Леонид Слуцкий отметил, что бывшие правонарушители из других стран могут представлять потенциальную угрозу в контексте террористических деяний.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском мужчина «заминировал» автобус, чтобы жена опоздала на работу.

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Игорь Кириченко
Журналист

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