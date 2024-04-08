В Новосибирской области из-за паводка ограничили движение транспорта

В Болотнинском районе Новосибирской области закрыли дорогу из-за паводка.

В связи с неблагоприятной ситуацией по паводкам в Болотнинском районе Новосибирской области ограничили движение транспорта на дороге. Об этом сообщило Территориальное Управление Автомобильных Дорог Новосибирской Области (ТУАД).

“Введено временное ограничение движения транспортных средств на 100-м километре автомобильной дороги "Р-255"-"Сибиряк" (км 7+600 — км 7+635)”, — передали в управлении.

Напомним, что полсотни дачных участков Новосибирской области остаются подтопленными.