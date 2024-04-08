В Новосибирской области рассказали о весеннем призыве

1 апреля в Новосибирской области стартовала весенняя призывная кампания, которая продлится до 15 июля.

По словам военного комиссара Новосибирской области Евгения Кудрявцева, в этом году из региона уйдут служить около двух тысяч человек. Отправка новобранцев в воинские части начнется 15 апреля.

Главным изменением стало увеличение верхней возрастной границы для призыва на три года, теперь служить будут граждане от 18 до 30 лет. Военный комиссар подчеркнул, что новички с профессиональным образованием и жизненным опытом улучшат моральный климат в воинских частях. Солдаты-срочники не будут привлекаться к специальной военной операции или службе в новых регионах.

С 2014 года из Новосибирской области в научные роты отправили 197 человек, а около 20 призывников отправятся служить в президентский полк. Штрафы за нарушения воинского учета с 1 октября 2023 года значительно увеличены. Например, за неявку в военкомат без уважительной причины теперь штраф составляет от 10 до 30 тысяч рублей. За уклонение от медосвидетельствования или обследования по направлению призывной комиссии предусмотрены штрафы от 15 до 25 тысяч рублей. Неявки по призывной повестке могут привести к уголовной ответственности с штрафом до 200 тысяч рублей или лишением свободы на срок до двух лет.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стало известно, как пройдет весенний призыв в 2024 году в России.