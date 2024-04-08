Вице-мэр Анна Терешкова отреагировала на критику Новосибирска дизайнера Артемия Лебедева

Дизайнер Артемий Лебедев заявил, что Новосибирск один из унылых городов на свете.

Известный дизайнер Артемий Лебедев в своем подкасте раскритиковал Новосибирск, назвав одним из худших городов в мире. По его словам, в столице Сибири нет хороших ресторанов и красивой архитектуры.

«Новосибирск в принципе оставляет не самые лучшие впечатления. Представьте себе целый город прекраснейших людей, а город в целом у***й как город. Даже Академгородок и то веселее в тысячу раз, чем сам Новосибирск, который является городом-недоразумением, потому что его забыли построить как город. Забыли спроектировать городские пространства, забыли поставить красивые здания. Та пара новых проектов, которые туда вкрячили, они больше похожи на х** знает что. Такая тяжелая судьба у сибирского города», — сказал он.

Артемий добавил, что обязательно посетит ресторан «Жерарня», когда приедет в Новосибирск. Он надеется, что там будет вкусно, так как, по его словам, других нормальных мест в городе нет.

Помимо этого, он сравнил город с Красноярском, отдав предпочтение второму.

«Сейчас, видимо, Новосибирск пытается как-то худо-бедно догонять, но понятно, что одной вкусной едой сыт не будешь, надо еще смотреть на красоту, а тут Новосибирску предложить людям вообще нечего», — продолжил он.

На его слова отреагировала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. Она рассказала корреспонденту Сиб.фм, что Новосибирску завидуют многие города.

«Так как мы являемся столицей Сибири, многие города нам завидуют. Мы знаем свои недостатки, Казань знает свои недостатки, Екатеринбург знает о свои», — говорит Терешкова.

Вице-мэр города предположила, что он раскритиковал город и сравнил его, так как здесь не работал, в отличии от Красноярска.

«Со слов коллег, он предлагал взаимодействие, но тогда что-то не сложилось. Возможно с Красноярском сложилось», — подытожила она.

Ранее Сиб.фм публиковал подборку о том, как Артемий Лебедев критиковал Новосибирск в предыдущие года.