Бастрыкину доложат об ампутации ноги у новосибирца после врачебной ошибки

Председатель Следственного комитета России запросил отчет о ходе проверки информации о некачественном оказании медицинской помощи мужчине в Новосибирске.

По данным СМИ, врачи в Новосибирске ампутировали ногу мужчине после нескольких неправильных диагнозов. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СК России по Новосибирской области отчитаться о ходе проверки.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в Новосибирске у пациента не был распознан тромбоз, что привело к ампутации ноги.

По информации Telegram-канала Baza, в январе 2022 года у Антона возникли проблемы с ногой, но врачи диагностировали растяжение коленного сустава и дорсопатию позвоночника.

После нескольких ошибочных диагнозов и отсроченной госпитализации Антону пришлось ампутировать ногу. Судмедэкспертиза подтвердила врачебную ошибку, и пациент получил компенсацию в размере 2,5 миллиона рублей.