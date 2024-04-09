Дизайнер Артемий Лебедев унизительно высказался о Новосибирске — что ему ответили знаменитые сибиряки

Дизайнер Артемий Лебедев снова подверг критике Новосибирск, отказываясь признавать его статус столицы Сибири.

Недавно дизайнер и блогер Артемий Лебедев выразил негодование по поводу Новосибирска, утверждая, что город не заслуживает титула сибирской столицы и предпочтение следует отдать Красноярску.

Лебедев описал Новосибирск как один из самых унылых городов, выразив надежду на то, что ресторан "Жерарня" все-таки порадует его вкусом. Он критиковал отсутствие кулинарных открытий и дизайна города, называя его «городом-недоразумением».

«А вообще Новосибирск в принципе оставляет не самые лучшие впечатления. Представьте себе целый город прекраснейших людей, а город в целом у***й. Даже Академгородок и то веселее в тысячу раз, чем сам Новосибирск, который является городом-недоразумением, потому что его забыли построить как город. Забыли спроектировать городские пространства, забыли поставить красивые здания. Та пара новых проектов, которые туда вкрячили, они больше похожи на х*** знает что. Такая тяжелая судьба у сибирского города», — заявил дизайнер.

Несмотря на резкие высказывания Лебедева, новосибирцы не впервые сталкиваются с подобными комментариями. Власти и горожане защищали свой город, не придавая значения мнению блогера.

«Сейчас заплакали новосибирцы и ликуют красноярцы. Красноярск лучше, чем Новосибирск, потому что там прекрасные рестораны. Такое чувство, что в Новосибирске живут временно, чтобы заработать денег и уехать. Такое у них отношение к своему городу. Вместо того чтобы взять и сделать уютное место, куда хотелось просто прилетать ради города, там есть только центр "Вектор", где можно изучать вирусы. Наука там на высоте», — считает блогер.

Резонансные заявления дизайнера вызывали обсуждения среди жителей и властей, однако бывший мэр Локоть в 2022 ответил, что не собирается отвечать на мнение блогера, сосредотачиваясь на выполнении запланированных программ.

После последних высказываний Лебедева, на его слова отреагировала вице-мэр города Терешкова.

«Так как мы являемся столицей Сибири, многие города нам завидуют. Мы знаем свои недостатки, Казань знает свои недостатки, Екатеринбург знает о свои», — говорит Терешкова.

Она считает, что Лебедев раскритиковал город и сравнил его, так как здесь не работал, в отличии от Красноярска.

«Со слов коллег, он предлагал взаимодействие, но тогда что-то не сложилось. Возможно с Красноярском сложилось», — сказала она в беседе с корреспондентом Сиб.фм

Новосибирский краевед Константин Голодяев также подверг критике его высказывания. Он поделился, что есть города, которые выглядят ухоженнее, чем Новосибирск, но это не делает его плохим. Он отметил, что забота о городе зависит от усилий властей и отношения жителей к своему городу.

По поводу архитектуры, которую также высмеял блогер, краевед ответил, что в Новосибирске много построек, которые имеют историю.

«Ну, знаете, вот здесь я, конечно, полностью не согласен, потому что просто город нужно знать . У нас множество замечательных, красивых ансамблей, постройки конструктивизма тридцатых годов и дореволюционные, а также социалистические пятидесятых годов», — сказал Голодяев.

Ранее Сиб.фм писал о том, что говорил Артемий Лебедев о Новосибирске за последние несколько лет.