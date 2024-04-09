Фильм о летчике Покрышкине снимут в Новосибирске

Новосибирский планетарий планирует представить фильм о летчике-асе Александре Покрышкине, герое Советского Союза.

Фильм назовут "Покрышкин. Формула победы". Его снимут благодаря президентскому гранту.

Работы уже начались. Через год ожидается премьера фильма в формате полнокупольного кинематографа. Планетарий собирает материалы из архивов и музеев, а также использует реквизит и истребитель МиГ-3 для съемок.

Кроме того, в этом году планетарий также показывает фильм "Ева", фэнтезийную историю о девочке, исследующей экзопланету в поисках нового дома для людей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске женщина рассказала о работе больничным клоуном.