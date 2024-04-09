В Новосибирске женщина рассказала о работе больничным клоуном

С 2016 года Настя Фурсенко работает больничным клоуном, принося эмоции и улыбки детям и постояльцам домов милосердия.

В интервью для издания «АиФ-Новосибирск» она поделилась своим опытом и рассказала о работе в больничной клоунаде (БК).

Настя отметила, что в БК она не использует грим, а предпочитает обычную одежду с маленькой маской в виде носика, которая является ее "пропуском" в игру. Она также подчеркнула осторожность и чуткость больничных клоунов, которые умеют подходить к детям тактично и игриво.

Прежде чем начать свою клоунскую деятельность, Настя прошла специальную школу и наблюдала за работой клоунов в больницах. Она отметила, что каждый выход к зрителям — это уникальный опыт, полный приключений и возможностей для самовыражения.

Сейчас в школе больничных клоунов есть 10 активных участников, которые продолжают делиться своими эмоциями с теми, кто в них нуждается. Руководитель школы Надежда Бочкарева проводит различные клоунские встречи, приглашая всех заинтересованных попробовать свои силы в этой деятельности.

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