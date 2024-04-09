Кандидат в мэры Новосибирска Игорь Украинцев прокомментировал скандал на митинге

В Новосибирске прошел митинг 7 апреля.

В Новосибирске 7 апреля рядом с озером Жемчужное состоялся митинг, где главным обсуждением было сохранение водоема. Однако центром мероприятия стал инцидент, в котором был замешан кандидат в мэры города Игорь Украинцев.

По словам журналиста, пытающегося задать вопросы депутату по данному митингу, к нему и его оператору проявили агрессивную реакцию со стороны охраны: ударили в камеру, пытались отобрать штатив, оттолкнули в грудь и хватали за руки.

Сам Украинцев на камеру сказал, что никаких комментариев давать не будет до тех пор, пока СМИ, которое к нему обращается, не станет независимым.

В результате чего по данному инциденту журналист написал заявление в полицию.

В свою защиту Игорь Украинцев сообщил для Сиб.фм о том, что журналисты сами вели себя неподобающим образом — «тыкали» камерой перед лицами всех выступающих и присутствующих на митинге. В результате и напоролись не на охранников, а на местных жителей.

«Это не мои помощники и не мои коллеги», — уточнил депутат.

Напомним, что Игорь Украинцев стал победителем конкурса на пост мэра Новосибирска вместе со вторым кандидатом.