Мигрантов-нелегалов начали массово депортировать из Новосибирска

Из Новосибирска и области за минувшую неделю депортировали 65 нелегальных иностранных граждан.

Судебные приставы Новосибирской области активно приступили к выдворению мигрантов-нарушителей. Только за прошедшую неделю из региона было депортировано 65 иностранцев, которые нарушили закон.

За первый квартал текущего года сотрудники ведомства вынудили покинуть страну 520 нелегальных мигрантов. Среди них был уроженец Туркменистана, который не продлил свой патент, а также студент из Монголии, пропустивший сессию.

Помимо депортации, нарушителей также штрафуют. После вынужденного возвращения на родину тем, кто впервые нарушил миграционное законодательство, запрещается возвращаться в Россию на пять лет, а повторным нарушителям — на десять.

Напомним, ранее мигрантам с Хилокского рынка в Новосибирске выдали повестки.