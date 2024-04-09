Новосибирская «Сибирь» раскрыла финансовую отчетность за прошлый год

Хоккейный клуб «Сибирь» опубликовал финансовую отчетность за 2023 год.

По данным Rusprofile, выручка клуба за прошлый год составила 849 млн рублей, что на 67% больше, чем в 2022 году. Прибыль выросла на 68%, однако клуб все равно остается убыточным с показателем в -12 млн рублей.

Это четвертый год подряд, когда деятельность команды приносит убытки. В 2019 году клуб последний раз получил прибыль в размере 30 млн рублей. Убыток от продаж в 2023 году составил 4 млн рублей. Оборотные активы ХК «Сибирь» выросли на 101%, достигнув 110 миллионов рублей, в то время как внеоборотные активы снизились на 5% до 78 миллионов рублей.

В прошлом году команда также получила значительные взносы и пожертвования на сумму 1,2 млрд рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске родители спортсменов по водному поло заявили в СК о подозрении в присвоении средств.