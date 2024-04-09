В Новосибирске родители спортсменов по водному поло заявили в СК о подозрении в присвоении средств

В Новосибирске уже несколько месяцев родители воспитанников команды водного поло школы «Юникс» пытаются добиться финансирования. Когда у них захотели отобрать «воду», они обратились за помощью к следователям.

Родители воспитанников школы водного поло «Юникс» уже не первый год жалуются, что вынуждены отдавать огромные деньги за увлечение своих детей этим видом спорта.

«Нас вообще не выпускают сейчас на соревнования и просят, чтобы мы расформировали команды. Наши дети просто четыре года подряд выигрывают соревнования в Новосибирской области. Получают награды, которые необходимы, чтобы выйти на мировой уровень, — рассказывает мать одного из воспитанников школы «Юникс» Софья. — Дело в том, что президент Федерации водного поло Новосибирской области Александр Журавлёв не принимает наши заявки и ничего обратно не высылает. У нас в Федерации выделяются деньги на каждого ребёнка – мы не получаем».

Последней каплей для родителей стало заявление представителей Федерации водного поло о том, что команда сама должна оплачивать аренду бассейна для тренировок, полная стоимость которого составит 15 000 рублей.

В итоге после многочисленных жалоб родителей в различные правоохранительные органы, команду «Юникса» пристроили к другой секции по водному поло. Однако родители спортсменов опасаются, что в любой момент могут остаться за бортом Федерации.

«За 4-5 месяцев родителям спортсменов нужно выделить из семейного бюджета примерно 120 тысяч рублей на одного ребёнка, только за участие в Первенстве России,

— написали в открытом обращении к представителям власти родители спортсменов из команды водного поло. – Местные соревнования, а это первенство Новосибирской области, самые бюджетные, на одного спортсмена взимается плата в районе 1500-2000 рублей, но это не все расходы, которые оплачивают родители».

Ранее родители учеников школы «Юникс» писали и в центральный аппарат Следственного комитета – Александру Бастрыкину. Они надеются, что их, наконец-то, услышат. Из этого материале вы узнаете: что по этому поводу думают в министерстве спорта.