В Новосибирске родители спортсменов по водному поло заявили в Следком из-за отсутствия финансирования

В Новосибирске родители школы водного поло «Юникс» пожаловались на то, что у них «отобрали воду». Команда, к тому же, вынуждена ездить на соревнования, которые проходят за пределами региона, чтобы повышать спортивные разряды, на что тратят сотни тысяч семейного бюджета. Корреспондент Сиб.фм разбирался в подробностях скандальной истории.

На проблему родители воспитанников школы водного поло «Юникс» пожаловались вслед за громкими заявлениями, которые сделали спортсмены из СШОР по водным видам спорта. И те, и эти указывают на проблемы с предоставлением «воды для тренировки».

«Нас вообще не выпускают сейчас на соревнования и просят, чтобы мы расформировали команды. Наши дети просто четыре года подряд выигрывают соревнования в Новосибирской области. Получают награды, которые необходимы, чтобы выйти на мировой уровень, — рассказывает мать одного из воспитанников школы «Юникс» Софья. — Дело в том, что президент Федерации водного поло Новосибирской области Александр Журавлёв не принимает наши заявки и ничего обратно не высылает. У нас в Федерации выделяются деньги на каждого ребёнка – мы не получаем. Второй вопрос с водой: нас лишили части денег, чтобы оплатить бассейн «Нептун».

Как рассказывают родители воспитанников, сейчас они остались за бортом финансирования Федерации водного поло Новосибирской области. Если раньше при бюджетном финансировании, воспитанники команды школы «Юникс» платили за занятия в бассейне 7500 в месяц, то в этом году им предложили отдавать по 15 000 рублей. Эту сумму следует умножить ещё на 70 – столько человек занимается в «Юниксе».

«В этом году мы нашли вариант и примкнули к другой команде, чтобы платить 7500 рублей. Но и этот вариант не долгосрочный. Команда, к которой мы присоединились, может сказать: «всё спасибо, до свидания». И на этом наша спортивная карьера закончится»,

- продолжает Софья.

Посмотрев на жалобы СШОР по водным видам спорта, команда поло обратилась с жалобой в министерство спорта Новосибирской области, в которой расписала затраты на одного спортсмена. За участие ребёнка в соревнованиях родителям приходится отдавать по 30 000 рублей.

«За 4-5 месяцев родителям спортсменов нужно выделить из семейного бюджета примерно 120 тысяч рублей на одного ребёнка, только за участие в Первенстве России, — пишут в обращении родители спортсменов из команды водного поло. – Местные соревнования, а это первенство Новосибирской области, самые бюджетные, на одного спортсмена взимается плата в районе 1500-2000 рублей, но это не все расходы, которые оплачивают родители».

Родители воспитанников школы «Юникс» в письме выразили недовольство, что приходиться почти полностью нести все расходы. По их словам, в Федерации водного поло у них спрашивают отчётные документы о затратах с соревнований. По итогу в финансовой помощи команде водного поло отказывают, но при этом и чеки назад не возвращают. Родители обратились в Следственный комитет и прокуратуру.

«Просим ваших указаний на проведение расследования в связи с возможным присвоением государственных бюджетных средств, направленных для возмещения транспортных расходов родителям сборной команды Новосибирской области по водному поло»,

- сказано в обращение в СКР родителей воспитанников школы «Юникс».

На этот шаг родители решились после того, как получили ответ из министерства спорта Новосибирской области, где было сказано, что часть затрат на транспортные расходы одного из участников всё-таки были возмещены.

Сиб.фм сделал запрос в ведомства для получения информации: положены ли средства на возмещение транспортных расходов юных спортсменов. Хотя ранее громким заявлениям пловцов спортивные чиновники не нашли подтверждений.

В министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области ответили, какое финансирование было направлено на участие команды по водному полу в соревнованиях.

«В 2023 году за счёт средств ГАУ НСО «РЦСП СК и СР» обеспечено участие спортивных команд по водному поло в следующих соревнованиях: 3 тур первенства России сезона 2022-2023 среди юношей до 14 лет, который проходил с 17 по 21 января 2023 года в с. Засечное (Пензенская область); 3 тур первенства России сезона 2022-2023 среди юношей до 18 лет, который проходил с 30 января по 3 февраля 2023 года в г. Раменское (Московская область); 1 тур первенства России среди юношей до 18 лет, который проходил с 26 ноября по 2 декабря 2023 в г. Санкт-Петербург, — говорится в ответе министра спорта Новосибирской области Сергея Ахапова.

- Ведомство не предоставляет региональным спортивным федерациям средства для обеспечения тренировочной деятельности».

В министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области объяснили, что родители обращались за возмещением затрат за прошлые года, а в 2024-ом воспитанникам команды водного поло было отказано. Рассказали в ведомстве и о правилах предоставления «воды для тренировок».

«Бассейн СГУПСа является объектом Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования. В связи с указанным обстоятельством данное учебное заведение самостоятельно определяет условия предоставления плавательных дорожек в бассейне юридическим лицам, в том числе спортивным федерациям», — заключает министр спорта региона Сергей Ахапов.

Напомним, 4 апреля Дзержинский районный суд отправил директора МАУДО «Спортивная школа олимпийского резерва «Центр водных видов спорта» Дмитрия Оленикова в СИЗО. Его как раз обвиняют в растрате 6 миллионов рублей — и связано это с предоставлением той самой «воды».

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