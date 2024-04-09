Пропавшего в Крокусе новосибирца Будько признали погибшим

Жителя Новосибирска Григория Будько, пропавшего во время теракта в «Крокус Сити Холле», признали мертвым.

Сестре мужчины Ульяне позвонили из следкома и сообщили, что ее брат погиб — останки идентифицировали.

Напомним, 22 марта в подмосковном торговом центре «Крокус Сите Холл» произошел теракт. Уроженец Новосибирска Григорий Будько пошел на концерт группы «Пикник» со своей тещей. Около 20 часов вечера он прислал фотографию концертного зала своей сестре, а после перестал выходить на связь.

Спустя время ГУ МЧС России со ссылкой на московский Минздрав, обновило предварительный список погибших во время теракта, в котором оказался новосибирец со своей тещей.

Известно, что 35-летний Григорий несколько лет назад переехал из Новосибирска в Москву.