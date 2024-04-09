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общество

«Путин, помоги!»: жители затопленного Орска вышли на митинг

Фото: соцсети

Сотни жителей Орска, пострадавшего от потопа, собрались на главной площади города у памятника Ленину.

«Путин, помоги!» — кричат горожане.

В Telegram-канале Baza сообщают, что полицейские требуют от людей покинуть площадь, ссылаясь на незаконность митинга. Об ответственности за участие в акции также сообщила местная прокуратура.

Жители города сейчас получают компенсации — 100 тысяч рублей за полную потерю имущества и 50 тысяч — за частичную. Они требуют повысить выплаты.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирской области уровень паводка превысил опасные отметки на верхней Оби и ее притоках в Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае.

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Галина Чебыкина
Журналист

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