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общество

Самоубийство подростка, мигрант-взяточник, гибель пропавшего мужчины: главное в Новосибирске 9 апреля

Фото: Сиб.фм/Густаво Зырянов

Самые важные новости Новосибирской области на 9 апреля — в сводном материале Сиб.фм.

Фото Самоубийство подростка, мигрант-взяточник, гибель пропавшего мужчины: главное в Новосибирске 9 апреля 2

Сегодня стало известно, что в Ленинском районе свел счеты с жизнью девятиклассник. Трагедия произошла 7 апреля, тело нашли не сразу. Как рассказал знакомый погибшего, парень переживал из-за предстоящих экзаменов, а до смерти играл в компьютерную игру.

Фото Самоубийство подростка, мигрант-взяточник, гибель пропавшего мужчины: главное в Новосибирске 9 апреля 3

9 апреля поисковики сообщили о гибели 45-летнего мужчины, который без вести пропал накануне. Где обнаружили труп — не уточняется.

Фото Самоубийство подростка, мигрант-взяточник, гибель пропавшего мужчины: главное в Новосибирске 9 апреля 4

В аэропорту Толмачево задержали мигранта, который нарушил сроки пребывания в стране и попытался откупиться от полицейского.

Фото Самоубийство подростка, мигрант-взяточник, гибель пропавшего мужчины: главное в Новосибирске 9 апреля 5

В Новосибирске подрядчик демонтировал ДК имени Клары Цеткин. На месте старейшего здания планируют построить спортплощадку и создать зеленую зону.

Фото Самоубийство подростка, мигрант-взяточник, гибель пропавшего мужчины: главное в Новосибирске 9 апреля 6

На реке Обь в Новосибирске обнаружили масляную пленку. Прокуратура даст оценку исполнению законодательства в сфере охраны вод от загрязнения.

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Галина Чебыкина
Журналист

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