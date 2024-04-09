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общество

Сильнейшая ведьма из НСК празднует 56-летие. 10 фото Елены Голуновой

Фото: vk.com Елена Голунова

8 апреля новосибирской ведьме Елене Голуновой исполнилось 56 лет — делимся интересными фактами об экстрасенсе.

Фото Сильнейшая ведьма из НСК празднует 56-летие. 10 фото Елены Голуновой 2

«День рождения! Море счастья и позитива! Как приятно, когда тебя любят и окружают вниманием! Кто сказал, что жизнь идёт к закату? С годами, мы становимся мудрее, сильнее и умеем ценить все прекрасные мгновения! Любимое, надёжное плечо, детский смех и уверенность в своих силах, всё что хотелось, всё это есть! Пусть у каждого из вас, жизнь сияет только яркими красками!» — написала Елена Голунова на своих страничках в соцсетях.

Фото Сильнейшая ведьма из НСК празднует 56-летие. 10 фото Елены Голуновой 3

Ведьма утверждает, что общаться с мертвыми она могла с самого детства. А ее сын Влад Кадони, известный по шоу «Дом-2» и «Битва экстрасенсов», заявил, что его мать — опаснейшая ведьма Сибири.

Фото Сильнейшая ведьма из НСК празднует 56-летие. 10 фото Елены Голуновой 4

Голунова после развода родителей решила жить с бабушкой-колдуньей, которая, заметив способности внучки, передала ей свои знания. Когда юной ведьме было всего 17 лет, бабушки не стало.

Фото Сильнейшая ведьма из НСК празднует 56-летие. 10 фото Елены Голуновой 5

Елена родила Кадони от рэкетира, которого убили почти сразу, как только на этом свете появился Влад. Растила сына сибирячка одна.

Фото Сильнейшая ведьма из НСК празднует 56-летие. 10 фото Елены Голуновой 6

Долгое время создатели телешоу «Битва экстрасенсов» упрашивали Голунову стать участницей проекта. Уговорил ее сын, принявший участие в двух предыдущих сезонах программы.

Фото Сильнейшая ведьма из НСК празднует 56-летие. 10 фото Елены Голуновой 7

Чтобы призвать мертвых, Елена пускает себе кровь. Когда проводился конкурс по поиску акций МММ на дне водоема, она сильно повредила себе сосуды и заявила, что таким образом привлекает себе помощника — утопшего в озере мужчину. Съемочная группа отнеслась к этому скептически, но участница стала единственной, справившейся с этим заданием.

Фото Сильнейшая ведьма из НСК празднует 56-летие. 10 фото Елены Голуновой 8

Ведьму считали главной претенденткой на победу. Но зрителей спугнула ее «темнота», и они отдали предпочтение «более светлому» Дмитрию Волхову.

Фото Сильнейшая ведьма из НСК празднует 56-летие. 10 фото Елены Голуновой 9

В июне 2019 года экстрасенс вышла замуж. Свою личную жизнь ясновидящая не скрывает. Осенью 2020 года Голунова в возрасте 52 лет родила дочь Милану, а в ноябре 2021 — сына Андрея.

Фото Сильнейшая ведьма из НСК празднует 56-летие. 10 фото Елены Голуновой 10

Голунова утверждает, что хотя дар в ее роду и передается по женской линии, все ее сыновья получили необычные способности.

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Галина Чебыкина
Журналист

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