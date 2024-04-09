Сильнейшая ведьма из НСК празднует 56-летие. 10 фото Елены Голуновой

8 апреля новосибирской ведьме Елене Голуновой исполнилось 56 лет — делимся интересными фактами об экстрасенсе.

«День рождения! Море счастья и позитива! Как приятно, когда тебя любят и окружают вниманием! Кто сказал, что жизнь идёт к закату? С годами, мы становимся мудрее, сильнее и умеем ценить все прекрасные мгновения! Любимое, надёжное плечо, детский смех и уверенность в своих силах, всё что хотелось, всё это есть! Пусть у каждого из вас, жизнь сияет только яркими красками!» — написала Елена Голунова на своих страничках в соцсетях.

Ведьма утверждает, что общаться с мертвыми она могла с самого детства. А ее сын Влад Кадони, известный по шоу «Дом-2» и «Битва экстрасенсов», заявил, что его мать — опаснейшая ведьма Сибири.

Голунова после развода родителей решила жить с бабушкой-колдуньей, которая, заметив способности внучки, передала ей свои знания. Когда юной ведьме было всего 17 лет, бабушки не стало.

Елена родила Кадони от рэкетира, которого убили почти сразу, как только на этом свете появился Влад. Растила сына сибирячка одна.

Долгое время создатели телешоу «Битва экстрасенсов» упрашивали Голунову стать участницей проекта. Уговорил ее сын, принявший участие в двух предыдущих сезонах программы.

Чтобы призвать мертвых, Елена пускает себе кровь. Когда проводился конкурс по поиску акций МММ на дне водоема, она сильно повредила себе сосуды и заявила, что таким образом привлекает себе помощника — утопшего в озере мужчину. Съемочная группа отнеслась к этому скептически, но участница стала единственной, справившейся с этим заданием.

Ведьму считали главной претенденткой на победу. Но зрителей спугнула ее «темнота», и они отдали предпочтение «более светлому» Дмитрию Волхову.

В июне 2019 года экстрасенс вышла замуж. Свою личную жизнь ясновидящая не скрывает. Осенью 2020 года Голунова в возрасте 52 лет родила дочь Милану, а в ноябре 2021 — сына Андрея.

Голунова утверждает, что хотя дар в ее роду и передается по женской линии, все ее сыновья получили необычные способности.