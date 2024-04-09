Российские военнослужащие продолжают добиваться поставленных в зоне специальной военной операции целей: последние данные Минобороны РФ.

На Купянском направлении ударами «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Синьковка, Песчаное Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. Уничтожено более 30 врагов, два автомобиля, гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении ударами силами группировки «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики и Ямполовка Донецкой народной республики. На данном направлении уничтожено до 80 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-20.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск, ударами авиации и артиллерии было ликвидировано до 370 бойцов противника, три боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировки войск «Восток» поразили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Камышеваха Донецкой народной республики, Юрковка и Щербаки Запорожской области. Украина потеряла до 55 солдат, боевую машину, гаубицы Д-20 и Д-30.

На Херсонском направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

Ранее Сиб.фм сообщал, что президент РФ подписал закон о запрете увольнять жен погибших бойцов СВО в течение года.