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вчера 23:06
общество

В аэропорту Толмачево начали проверять смартфоны пассажиров

Фото: vk.com Международный аэропорт Новосибирск (Толмачево)

На входе в аэропорт Толмачево у пассажиров начали проверять мобильные телефоны, которые просят включать и показывать.

О нововведении сообщает VN.ru со ссылкой на информацию местной жительницы, которая часто летает и столкнулась с такой проверкой впервые.

В пресс-службе аэропорта Толмачево подтвердили это, отметив, что на досмотре подлежат проверке на работоспособность телефоны, ноутбуки, фото- и видеоаппаратура, музыкальные инструменты.

Ранее мы рассказывали, что в аэропорту Толмачево задержали мигранта, который нарушил сроки пребывания в стране и попытался откупиться от полицейского.

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Галина Чебыкина
Журналист

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