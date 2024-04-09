В аэропорту Толмачево начали проверять смартфоны пассажиров

На входе в аэропорт Толмачево у пассажиров начали проверять мобильные телефоны, которые просят включать и показывать.

О нововведении сообщает VN.ru со ссылкой на информацию местной жительницы, которая часто летает и столкнулась с такой проверкой впервые.

В пресс-службе аэропорта Толмачево подтвердили это, отметив, что на досмотре подлежат проверке на работоспособность телефоны, ноутбуки, фото- и видеоаппаратура, музыкальные инструменты.

Ранее мы рассказывали, что в аэропорту Толмачево задержали мигранта, который нарушил сроки пребывания в стране и попытался откупиться от полицейского.