В Новосибирске нашли тело пропавшего мужчины

Волонтеры нашли тело мужчины, который пропал в Новосибирске.

Волонтеры поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт” опубликовали в своей группе в социальной сети “ВКонтакте” информацию о том, что в Новосибирске был обнаружен труп 45-летнего мужчины, которого разыскивали с 8 апреля текущего года.

“Найден. Погиб. Отряд приносит свои соболезнования родным и близким”, — написали волонтеры.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске разыскивают 15-летнюю девочку в дубленке с капюшоном. Последний раз девочку видели в центральном районе Новосибирска 16 марта.