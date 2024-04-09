В Новосибирске объявили дату пробуждения клещей весной-2024

Согласно данным специалистов, членистоногие начнут проявлять активность, когда температура окружающего воздуха достигнет +10 градусов. Пока в регионе не зарегистрировано случаев покусов, но уже обнаружены клещи в лаборатории.

По информации Роспотребнадзора, клещи просыпаются при температуре +1...+3 градуса и становятся активными при +10 градусах. Прогнозы погодных сервисов показывают, что в Новосибирске такая температура ожидается уже на этой неделе.

Специалисты рекомендуют быть осторожными при посещении парков и лесов из-за возможности нападения клещей. Главный инфекционист региона Лариса Позднякова подчеркнула важность вакцинации как самого эффективного способа защиты от клещевого энцефалита.

По словам Поздняковой, заражение может произойти даже при наползании клеща, так как нимфы (молодые формы клещей) могут передать вирус через кожу. Врач напомнила, что за последние 30 лет в регионе не было летальных случаев среди вакцинированных людей.

В прошлом году эпидемический сезон по клещевому энцефалиту начался 23 марта, в 2022 году – 18 марта, а в 2021 году – 9 апреля.

Напомним, эксперт Марьинский дал советы по профилактике и защите от просыпающихся клещей.