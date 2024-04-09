В Новосибирске опубликованы скандальные кадры с кандидатом в мэры Украинцевым на митинге

Появилось видео со скандалом на митинге.

7 апреля в Новосибирске проходил митинг недалеко от озера Жемчужное, после чего произошел инцидент, в котором был замешан кандидат в мэры города Игорь Украинцев.

Корреспондент, который присутствовал на мероприятии, рассказал Сиб.фм о том, что он хотел обратиться к депутату с несколькими вопросами, в результате чего получил агрессию в сторону.

После того, как журналисту отказали в ответе, он получил кулаком в камеру от помощника депутата.

“Когда я стал поворачивать камеру в его сторону, он кулаком ударил по ней”, — рассказал корреспондент.

Помимо этого у его оператора пытались вырвать аппаратуру для съемки, повредили штатив и ударили кулаком в грудь. В результате журналист не выдержал такого отношения и написал заявление в Заельцовском отделении полиции по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".

Сам Игорь Украинцев утверждает, что журналисты вели себя агрессивно и мешали всем присутствующим на митинге, из-за чего на них набросились местные жители, а не охрана.

Напомним, что Игорь Украинцев стал победителем конкурса на пост мэра Новосибирска вместе со вторым кандидатом.