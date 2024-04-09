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общество

В Новосибирске подрядчик демонтировал ДК им. Клары Цеткин

Фото: Денис Шмаков / Сиб.фм

В Ленинском районе Новосибирска располагалось одно из старейших зданий на улице Котовского, 19.

Его общая площадь составляла почти 4 тысячи квадратных метров. ООО «Эверест» было ответственно за демонтаж Дома культуры. Об этом сообщает РБК-Новосибирск.

По условиям контракта, подрядчик должен был завершить работы до 1 апреля 2024 года. Стоимость проекта составила 2,69 миллиона рублей, что выше начальной оценки в 2,21 миллиона рублей.

Вице-мэр Анна Терешкова подчеркнула, что жители и депутаты предлагают создать спортивную площадку и зелёную зону на месте бывшего Дома культуры.

Ранее Сиб.фм сообщал, что две секции долгостроя на Дуси Ковальчук ввели в эксплуатацию в Новосибирске.

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Игорь Кириченко
Журналист

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