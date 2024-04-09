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недвижимость общество

В Новосибирске продают коттедж с баром за 115 млн рублей

Фото: novosibirsk.n1.ru

В Заельцовском районе Новосибирска выставлен на продажу трехэтажный особняк с баром и бассейном за 115 миллионов рублей.

Общая площадь коттеджа составляет почти 900 квадратных метров. Владельцы предлагают приобрести дом с мебелью и бытовой техникой. Объявление о продаже было опубликовано 6 апреля. Особняк в стиле "классическая Италия" был спроектирован архитектором Моржаковым.

В гостиной установлен камин, а полы выложены плиткой. Для доступа ко второму и третьему этажам установлена винтовая лестница. Также в доме имеется сауна, а в подвале обустроены бильярдная и бар.

Ранее Сиб.фм сообщал, что коттедж с бассейном и зимним садом за 29 млн продают в Новосибирске.

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Игорь Кириченко
Журналист

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