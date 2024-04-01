Коттедж с бассейном и зимним садом за 29 млн продают в Новосибирске

В Новосибирске на продажу выставили коттедж с видом на Обь — владелец просит за него 29 млн рублей.

Общая площадь дома — больше 420 квадратных метров.

«Все, о чем мечталось и планировалось, тут уже есть, осталось только занести личные вещи», — говорится в объявлении.

В коттедже есть бассейн с зимним садом, каминный и тренажерный залы, парная, несколько спален и санузлов, гараж.

Территория дома облагорожена посадками деревьев, многолетних кустарников и цветов.

Ранее мы рассказывали, что в жилом комплексе «Я – Маяковский» на левом берегу Новосибирска выставлена на продажу самая дорогая квартира — за 45 миллионов рублей.