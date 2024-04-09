В Новосибирске рассказали о рисках затопления

Ничего похожего в Новосибирске не было уже более 40 лет.

Город Орск Оренбургской области столкнулся с серьезной угрозой из-за прорыва дамбы на реке Урал, что привело к затоплению значительной территории. В ответ на ЧС федерального уровня началась масштабная спасательная операция. Эксперты начнут расследование для выявления причин происшествия, главная из которых, по предварительным данным, связана с нарушениями в обслуживании дамбы.

События в Орске подняли важный вопрос о безопасности дамб и плотин в других городах. Жители задаются вопросом, способны ли местные сооружения выдержать высокий уровень воды. BFM-Новосибирск обсудили риски с сотрудниками Новосибирской ГЭС и водохранилищем.

Несмотря на описываемые риски, руководство Новосибирской ГЭС подчеркивает высокую надежность сооружений. Специальные меры безопасности, включая системы оповещения и мониторинга, находятся на постоянном контроле. Эксперты подчеркивают, что хотя сценарий прорыва плотины существует, вероятность его реализации невелика.

Новосибирск, несмотря на свою защищенность от наводнений по ряду причин, не может полностью исключить риск паводков. Однако жители, особенно те, кто проживает в зонах потенциального подтопления, хорошо осведомлены о возможных угрозах. Исторические примеры наводнений помогают им быть более готовыми к возможным ЧС.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске в Хилокском микрорайоне закроют все ярмарки.