В Новосибирске в Хилокском микрорайоне закроют все ярмарки

В результате совместной проверки сотрудников прокуратуры, Роспотребнадзора, Росреестра, Минпромторга, МЧС, мэрии города, администрации Ленинского района и полиции в Хилокском микрорайоне выявлены серьезные нарушения.

Организаторы ярмарок не соблюдали требования по пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, что выразилось в отсутствии необходимых мер безопасности, включая пожарные сигнализации и назначение ответственных лиц за пожарную безопасность. Также было обнаружено хранение продукции с истекшим сроком годности, нарушение температурного режима и наличие запрещенной продукции.

В связи с этим прокуратурой было принято решение о ликвидации ярмарок, которые функционировали без соответствия требованиям закона. Фактическое устранение нарушений теперь находится под контролем прокуратуры, что направлено на обеспечение безопасности и соблюдение законных норм в данном микрорайоне.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стало известно, какие птицы вернулись в Новосибирск с зимовки.