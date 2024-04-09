Стало известно, какие птицы вернулись в Новосибирск с зимовки

Орнитолог Алексей Яновский поделился с изданием «АиФ-Новосибирск» списком видов птиц, которые вернулись в Новосибирск и область после зимовки в теплых краях.

20 марта в город прилетели грачи, а 29 марта появились первые скворцы. По словам Яновского, 31 марта с зимовки вернулись первые коршуны из Индии. В начале апреля также были замечены светлоголовые чайки и небольшие озерные чайки с темной головой.

Он отметил, что прилетевшие птицы уже активно строят гнезда. Кроме того, в регион вернулись околоводные птицы, такие как журавли, цапли, бакланы и дикие гуси.

Яновский также уточнил, что в апреле и мае список вернувшихся птиц заметно увеличится, включая ласточек, которые ожидаются не раньше 7 мая в случае благоприятных погодных условий.

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