В Новосибирской области ограничили проезд через Ирмень из-за паводка

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области объявило об ограничении движения по мосту через реку Ирмень.

По информации пресс-службы ведомства во вторник, 9 апреля, причиной стало неконтролируемое проникновение паводковых вод, что привело к размыву береговой опоры в субботу. В настоящее время на месте происшествия работает спецтехника для отвода воды от поврежденной опоры моста.

После осмотра переправы специалисты не выявили деформаций в зоне переходных плит, однако одна из полос движения временно закрыта. Уровень воды в реке начал снижаться, и по мере стабилизации паводковой ситуации планируется проведение аварийно-восстановительных работ на мосту. Эти работы включают укрепление подмосткового пространства каменной наброской, восстановление конструкции насыпи до первоначального состояния, а также ее дополнительное укрепление.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске рассказали о рисках затопления.