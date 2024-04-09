В Новосибирской области опубликовали план эвакуации во время паводка

Из-за периода сильных паводков в Новосибирской области опубликовали план эвакуации.

Сотрудники Службы 112 перечислили основные действия во время паводков.

В первую очередь, необходимо собрать все нужные документы, лекарства и запас питания с питьевой водой на двое суток.

Обязательно следует отключить электро- и газоснабжение, погасить огонь в печах, закрыть окна и двери перед тем, как уйти из дома.

По рекомендациям спасателей, покинуть затопленную зону можно на лодке, катере или плоте из бревен и других подручных материалов. В случае если нет возможности самостоятельно эвакуироваться, следует залезть на чердак или крышу, чтобы подавать сигналы спасателям, которые смогли бы вас обнаружить.

Если вы все же оказались в воде, снимите с себя тяжелую одежду и обувь, отыщите вблизи предметы, которыми можно воспользоваться до получения помощи.

Напомним, что в Новосибирской области из-за паводка перекрыли дорогу для автомобилей.