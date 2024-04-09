В Новосибирской области из-за паводка перекрыли дорогу для автомобилей

Из-за паводка в Новосибирской области для автомобилистов перекрыли дорогу.

По данным пресс-службы Территориального управления дорог Новосибирской области, в Болотнинском районе из-за сильного притока воды ввели ограничения для автомобилей на одной из дорог.

“В связи с паводковой ситуацией введено временное ограничение движения транспортных средств на автомобильной дороге «100 км а/д «Р-255» — Сибиряк» (км 7+600 — км 7+635)”, — передало управление.

Также ранее Сиб.фм сообщал о том, что появилась карта опасных рек из-за паводка в Новосибирской области.