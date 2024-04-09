Опубликована карта опасных рек из-за паводка в Новосибирской области

Появилась карта опасных рек Новосибирской области из-за паводка.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области опубликовала карту с опасными реками, которые могут начать подтапливать близлежащие участки из-за паводка, в случае если достигнут критических отметок: река Обь, Бердь, Иня, Омь, озеро Чаны, Малые Чаны, Яркуль и Сартлан и другие.

Также ведомство предупреждает о том, что в связи с изменением структуры и уменьшением толщины льда, появлением трещин, промоин и закраин, увеличивается вероятность возникновения несчастных случаев и происшествий на водоемах, связанных с провалом людей в местах проведения рыбной ловли.

Напомним, что на реке Карасук начались подтопления 4 апреля в районе села Черновка, что привело к затоплению одного частного дома и 52 приусадебных участков.