В Новосибирской области пересмотрели статус многодетной семьи

Стали известны новое условие для статуса многодетных в Новосибирской области.
В правительстве Новосибирской области 8 апреля рассмотрели изменения условий для получения статуса многодетной семьи и расширили меры поддержки.
Теперь главным условием для многодетной семьи является наличие гражданства Российской Федерации у всех членов семьи.
Также, по словам министра труда и социального развития Новосибирской области Елены Бахаревой, дополнился и перечень мер социальной поддержки: компенсация расходов на оплату жилого помещения, ежегодная денежная выплата на приобретение школьных письменных принадлежностей и другое.
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