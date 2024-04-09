В Новосибирской области пересмотрели статус многодетной семьи

Стали известны новое условие для статуса многодетных в Новосибирской области.

В правительстве Новосибирской области 8 апреля рассмотрели изменения условий для получения статуса многодетной семьи и расширили меры поддержки.

Теперь главным условием для многодетной семьи является наличие гражданства Российской Федерации у всех членов семьи.

Также, по словам министра труда и социального развития Новосибирской области Елены Бахаревой, дополнился и перечень мер социальной поддержки: компенсация расходов на оплату жилого помещения, ежегодная денежная выплата на приобретение школьных письменных принадлежностей и другое.

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